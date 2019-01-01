نادال يشق طريقه لربع نهائي "ويمبلدون"

تأهل الإسباني رفائيل نادال على حساب منافسه جواو سوزا إلى مرحلة ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بفوزه بنتيجة 6-2 و6-2 و6-2.



ولم يكن اللاعب الإسباني سعيدًا بعد أن وضعه تصنيف البطولة المقامة على الملاعب العشبية في المركز الثالث، رغم أنه يحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي، كما ازداد حزنه بعد أن أوقعته القرعة في صدام مع الإسترالي غريب الأطوار نيك كيريوس في الدور الثاني.



وبدت الابتسامة واضحة على وجه نادال بعد أن شق طريقه بسرعة، محققًا أسرع انتصار له في بطولة هذا العام ومنهيًا مساعي سوزا الحالم بأن يكون أول برتغالي يبلغ دور الثمانية في بطولة كبرى، وذلك بضربة إرسال ساحقة.



وسيواجه نادال في الدور المقبل الأمريكي تينيس ساندجرين أو مواطنه سام كويري بحثًا عن مكان في الدور قبل النهائي.