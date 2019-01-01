ويليامز تسحق سواريز وتتأهل لربع نهائي "ويمبلدون"

تأهلت الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز، المصنفة الأولى سابقًا، للدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون، بفوزها الساحق على الإسبانية كارلا سواريز 6-2 و6-2.



وتبحث سيرينا عن التتويج بلقبها الـ24 في بطولات الجراند سلام والثامن في ويمبلدون.



ولم تمنح سيرينا، التي ستكمل في سبتمبر المقبل عامها الـ38، أي فرصة لمنافستها الإسبانية وفازت عليها في مباراة استغرقت ساعة وخمس دقائق.



وبلغت ويليامز ربع النهائي للعام الثاني تواليا في ويمبلدون، وستواجه مواطنتها أليسون ريسك، التي أطاحت بالمصنفة الأولى، أشلي بارتي، 3-6 و6-2 و6-3.