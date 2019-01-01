ليكيب: تيليمانس رسميا في صفوف ليستر سيتي 4 مواسم

حسم نادي ليستر سيتي الإنجليزي صفقة التعاقد مع البلجيكي يوري تيليمانس لاعب فريق موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ووفقًا لموقع مجلة "ليكيب" الفرنسية اليوم الاثنين أن صاحب الـ22 عاما وقّع على عقد مدته أربعة مواسم للثعالب حيث تقدر قيمة الصفقة 40 مليون يورو.



ويعتبر يوري تيليمانس ليس بالغريب على نادي ليستر سيتي بعدما قضى نصف موسم في صفوف "الثعالب" حيث شارك في 13 مباراة ليسجل ثلاثة أهداف ويصنع أربعة.



جدير بالذكر أن يوري تيليمانس انتقل إلى صفوف موناكو في الصيف قبل الماضي قادمًا من فريق أندرلخت البلجيكي.