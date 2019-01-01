بنس: لا نسعى للحرب مع إيران لكن لن نتراجع

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، الاثنين، إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي ولا تسعى للحرب لكنه أوضح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لحماية المصالح الأمريكية والأميركيين.



وأوضح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس "يجب على إيران ألا تسيء فهم ضبط النفس الأميركي بأنه ضعف لعزمها".



وأكد أن "الولايات المتحدة لا تسعى لحرب مع إيران. نحن نرغب في الحوار. نحن مستعدون للانصات. لكن أمريكا لن تتراجع".



وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها تراجعت في اللحظات الأخيرة عن توجيه ضربة عسكرية لإيران الشهر الماضي، بعد إسقاط طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز.



وجاء إسقاط الطائرة المسيرة بعد أسابيع من تصاعد في التوتر بين الجانبين؛ بسبب سلسلة هجمات على ناقلات نفط في الخليج.