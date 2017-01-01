الأمريكية سيرينا ويليامز تتأهل لربع نهائي "ويمبلدون" للتنس

صعدت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز إلى الدور ربع النهائي من بطولة "ويمبلدون"، ثالث البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، والتي تقام منافساتها على ملاعب نادي "عموم إنجلترا" حتى 14 يوليو الجاري.



وحققت ويليامز، المصنفة الـ11 في البطولة، الفوز اليوم الاثنين، في دور الـ16 على حساب الإسبانية كارلا سواريز نافارو بمجموعتين نظيفتين 6-2 و6-2، لتواجه مواطنتها أليسون ريسكي المتغلبة بدورها على الأسترالية أشلي بارتي بمجموعتين لواحدة بواقع 3-6 و6-2 و6-3.



كما تأهلت الأوكرانية إلينا سفيتولينا إلى الدور ذاته بانتصارها على الكرواتية بترا مارتيتش بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-2، لتلاقي الطرف الفائز من مواجهة التشيكيتين كارولينا موتشوفا وكارولينا بليسكوفا.