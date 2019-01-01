صور.. رحلة السيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدى بشوارع الهرم

عيون يملئها الترقب، أذهان تجول في الأفق خوفا من القادم، أيادي تتشبث بأطفالها آملين أن يمر الأمر بسلام، قلوب ترتجف خوفا من المجهول، آذان تنصت بحذر للأصوات المحيطة، هكذا كان حال السيدات في شارع الهرم أمام الوحدة الصحية، بمحافظة الجيزة.



تراصت السيدات بعد أن سلمن بطائق تحقيق الشخصية الخاصة بهم، على الرصيف منتظرين دورهم في النداء عليهن من قبل إحدى القائمات على سيارة الكشف المبكر على سرطان الثدي.



في تمام التاسعة صباحا، تفتح تلك العربة أبوابها لاستقبال الحالات الراغبة في الكشف، وحتى تمام الثالثة عصرا.



تنقسم السيدات داخل عربة الكشف إلى قسمين من 18 عاما وحتى الـ35، والقسم الثاني يعي ما تفوق أعمارهم هذا الرقم.



وأوضحت إحدى الطبيبات أن الكشف ينقسم إلى مرحلتين، الأولي الكشف الدقيق على السيدات، والثاني التوعية وتعليمهم طرق الكشف التي يمكن أن يقمن بها في المنزل.



وأوضحت الطبيبة أنه في القسم الأول الذي يشمل الشباب تكن عملية الكشف بسيطة نوعا ما، اذ تسأل الطبية الحالة عن بعض الأشياء والندبات التي ظهرت في جسدها، وفي حال ردها بالإيجاب فيتم توقيع الكشف الدقيق عليها، وتحويلها الى إحدى المستشفيات التابعة للحملة لإجراء الفحوصات اللازمة والمتابعة إن لزم الأمر.



وفي حال ردها سلبا تنتقل الى مرحلة التوعية بالمرض، وتعليم طرق الكشف على الذات المنزلية، وتحديد موعد للقيام بها شهريا.



أما بالنسبة للسيدات الآتي تخطت أعمارهن الخامسة والثلاثون فتكون طريقة الكشف عليهم مختلفة عن الشابات، اذ تكشف المرأة عن ثدييها وتقوم الطبيبة المسئولة عنها بالتدقيق في كل جزء في ثديها للتأكد من سلامتها، في حال وجود لأي شك يتم تحويل الحالة لإحدى المستشفيات القائمة على الحملة، وفي حال سلامتها، تنتقل لمرحلة التوعية.



حنان علي، شابة في الثلاثين من عمرها، حملت طفلتها الوحيدة ريناد، وتوجهت بها إلى عربة الكشف المبكر عن سرطان الثدي.



أوضحت حنان لـ"الدستور"، أنها دائما ما يملئها الرعب اتجاه إصابتها بهذا المرض الخطير، وذلك لانتشاره بين السيدات في أعمارها تقرييًا، معلقة: "ملوش اسباب بيجي من غير أي مقدمات عامل زي الموت".



تابعت: "جيت اكشف علشان اطمن على نفسي واتعلم اكشف لوحدي إزاي من غير دكاترة وهما في العريية بيعلمونا كل ده واكتر".



وأضافت أنها تخشي أن تصاب بهذا المرض، بعد أن أصبحت أما وزوجها من الطبقة المتوسطة، ولن يستوعب دخله الإنفاق على هذا المرض.