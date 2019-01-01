إصابة 15 راكبًا في حادث انقلاب قطار بمحافظة سوسة

تسبب خروج قطار عن السكة في محافظة سوسة التونسية، اليوم الإثنين، في إصابة 15 مسافرًا إصابات متفاوتة الخطورة، حيث تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.



وتتمثل تفاصيل الحادثة في انقلاب العربة الخلفية للقطار، الذي خرج من العاصمة تونس باتجاه محافظة المهدية، ثم خروج كل القطار عن السكة وانقلاب عدد كبير من عرباته في منطقة القلعة الكبرى بمحافظة سوسة.



وحسب مصادر رسمية، لم يتسبب الانقلاب في وفاة أي من الراكبين، مؤكدة أن إصابات من كانوا على متن القطار تختلف منها المتوسطة ومنها الخطيرة.



جدير بالذكر أن تونس شهدت مؤخرًا تتالي حوادث انقلاب القطارات، بسبب الحالة السيئة للسكك الحديدية.