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عالم

رئيس نيجيريا يؤكد التزام بلاده بالعمل على تحقيق التكامل التجاري الإفريقي

الإثنين 08/يوليه/2019 - 06:45 م
رئيس نيجيريا محمد
رئيس نيجيريا محمد بخاري
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أكد رئيس نيجيريا محمد بخاري التزام بلاده بالعمل مع الدول الإفريقية لتحقيق التكامل التجاري بالقارة، مشيرًا إلى أن التزام بلاده تجاه قضية التكامل التجاري بالقارة ليس محلّ شكّ.

وأضاف الرئيس النيجيري، في تصريحات اليوم الإثنين، أن بلاده ستبني على ما تحقق خلال القمة الاستثنائية بنيامي عاصمة النيجر من خلال مواصلة الجهود لإقرارها اتفاقية التجارة الحرة القارية، مشددًا على أن تلك يجب أن ترتكز على مبدأ "التجارة العادلة".

وأشار إلى أن نيجيريا سوف تواصل دورها المحورى بالقارة الإفريقية لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، مشددًا على أهمية مواصلة العمل البناء مع الدول الإفريقية لبناء إفريقيا التى ننشدها.

ووجه الرئيس النيجيرى التهنئة لغانا على اختيارها لاستضافة سكارتارية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية خلال قمة نيامي الاستثنائية.

كان الرئيس النيجيري قد وقع خلال القمة الاستثنائية الإفريقية بنيمامي، أمس، على وثيقة انضمام بلاده إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الدول التي وقعتها إلى 54 دولة.

وأقرت برلمانات 27 دولة إفريقية اتفاقية التجارة الحرة القارية التي أطلقها رسميًا أمس زعماء الدول الإفريقية خلال قمة نيامي.
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