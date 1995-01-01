الاتحاد السكندرى يعلن ضم أحمد راشد لاعب المنصورة بعقد 5 مواسم

حسم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، صفقة انتقال لاعب نادى المنصورة، أحمد راشد، مواليد 1995 وهو اللاعب الأكثر مشاركة في مباريات نادي المنصورة بدوري القسم الثاني هذا الموسم، بعقد يمتد لخمس مواسم، وذلك عقب موافقة الكابتن طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الأول، والذى أشاد بإمكانات اللاعب.



وتسعى إدارة النادي فى إطار خطتها لإعادة هيكلة الفريق، ضم بعض المواهب من دورى القسم الثانى والذين ينتظرهم مستقبل مشرق ويتمتعون بالإمكانيات الفنية والبدنية المميزة لتدعيم الفريق الأول بهذه العناصر المبشرة.