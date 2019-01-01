وفد كوري جنوبي من الشباب ينطلق في رحلة ميدانية تاريخية إلى الصين

أعلنت وزارة الخارجية بسيئول اليوم أن وفدًا مكونًا من 100 كوري جنوبي سيشرع في رحلة بالقطار عبر الصين لزيارة المواقع التاريخية ذات الصلة بالحكومة الكورية التي تم تأسيسها في المنفى لمواجهة الحكم الاستعماري الياباني في الفترة ما بين عامي 1910 و1945.



تعد الزيارة الميدانية التي تحمل عنوان "كارافان الصداقة الكورية-الصينية،" جزءًا من الجهود الحكومة لإحياء الذكرى المئوية لتأسيس الحكومة الكورية المؤقتة في المدينة الصينية شنغهاي، والتي ناضل أبطال كثيرون من خلالها من أجل استقلال البلاد.



يوافق هذا العام أيضًا الذكرى المئوية لحركة الأول من مارس، وهي حركة شعبية على مستوى البلاد قام بها الشعب الكوري احتجاجًا على قمع الحكم الاستعماري الياباني.



وتستغرق الرحلة 9 أيامًا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، سيزور الوفد عدة وجهات رئيسية بما في ذلك ما يشمل مدينة "تشونج-تشينج" جنوب غرب الصين، ومدينة "قوانغتشو" الساحلية و"تشانغشا" في وسط الصين، و"هانغتشو" وشانغهاي حيث كان مقر الحكومة المؤقتة.



تم ترتيب المدن التي سيزورونها، الوفد عكس الترتيب الذي نقلت به الحكومة المؤقتة مقرها في محاولة للبقاء بعيدًا عن أعين القوات اليابانية.



هذا،ق وأكدت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" خلال احتفال إطلاق الرحلة في وقت لاحق من اليوم على أن روح المناضلة من أجل حرية الأمة هي ما يجب أن يتعلمه الكوريون من أسلافهم الذين أرادوا السلام.



وقالت: "إن الحكمة والمثل العليا التي تحلى بها أسلافنا الذين حافظوا على هذه الجنسية الموجهة نحو المستقبل على الرغم من الوضع القاسي قبل مائة عام، قيم يجب علينا نحن كأشخاص يتوقون إلى السلام في شبه الجزيرة الكورية، أن نتعلمها اليوم."



تأسست الحكومة المؤقتة لجمهورية كوريا في شنغهاي في 11 أبريل 1919، وأنهت مهامها في 23 نوفمبر 1945 بعد إعلان اليابان الاستسلام في الحرب العالمية الثانية لتحصل شبه الجزيرة الكورية على استقلالها.

