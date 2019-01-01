إخلاء شاطئ في جيجو بعد رصد سمكة قرش

رصدت سمكة قرش في المياه قبالة شاطئ هامدوك في جزيرة جيجو اليوم، ما دفع الحكومة المحلية إلى إخلاء الشاطئ ومنع السباحة به لأغراض السلامة، وفقًا لمسئولي بلدية المدينة.



وأخلي حوالى 100 سباح من الشاطئ بعد اكتشاف القرش فى حوالى الساعة 12:30 بعد ظهر اليوم.



أكد كيم "بيونج-يوب" الأستاذ المختص بعلم الأحياء البحرية، من خلال شريط مصور أرسلته حكومة مدينة جيجو أن السمكة التي تم رصدها سمكة قرش.



تعددت حالات العثور على أسماك القرش الأبيض الكبيرة في المياه قبالة بلدة "يونج-دوك" الواقعة في جنوب شرقي البلاد، وبلدة "بوريونج" على السواحل الغربية، و"كوسونج" على السواحل الشرقية وجزيرة "وان" في إقليم جنوب جولا.



أظهرت بيانات حكومية أن هناك 7 حالات تتعلق بهجمات أسماك القرش في كوريا الجنوبية منذ عام 1959، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة واحد.

