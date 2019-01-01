بايرن ميونيخ ينتظر انتهاء إجازة ساني لحسم ضمه

دافع كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، عن إدارته ضد الانتقادات الموجهة لها بسبب عدم إبرام تعاقدات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرا إلى أن مستقبل ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي سيحسم عقب انتهاء إجازة اللاعب.



وقال رومينيجه في تصريحات نقلتها قناة "سكاي سبورت ألمانيا": "بالنسبة لليروي ساني فهو يفضل أن يقضي إجازته في الوقت الحالي ويفكر خلالها في مستقبله، وعلينا الآن أن ننتظر".



وواصل: "الجميع يعلم أننا ندرس ضم أكثر من لاعب على الصعيد الهجومي".



وارتبط اسم البايرن خلال الميركاتو الصيفي بالعديد الأسماء، منها نيكولاس بيبي لاعب ليل الفرنسي، وساني، بالإضافة للوكاس فاسكيز جناح ريال مدريد الإسباني وكذا زميله جاريث بيل.



وتأمل إدارة البايرن في تعويض رحيل الثنائي المخضرم فرانك ريبيري وآريين روبين من خلال ضم جناح عالمي على نفس المستوى، ويعتبر ساني في الوقت الحالي هو المرشح الأبرز للعب هذا الدور.



وعن الانتقادات الموجهة إلى البايرن بسبب عدم إبرام تعاقدات، رد رومينيجه: "أتفهم نفاد صبر الجماهير، لكني لست متعصبًا، وسيكون لدينا بنهاية الميركاتو فريق قادر على المنافسة وأهدافنا في الموسم المقبل لن تنخفض".



وأتم: "دومًا كنا ننجح في إبرام تعاقدات متأخرة، حدث ذلك مع تشابي ألونسو وخافي مارتينيز وآريين روبين".



يذكر أن انتقاد سياسة انتقالات البايرن لم يقتصر فقط على الجماهير لكنه وصل إلى اللاعبين أمثال روبرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير.