إقالة إيمانويل أمونيكي من تدريب تنزانيا

أعلن الاتحاد التنزاني لكرة القدم إقالة إيمانويل أمونيكي من تدريب المنتخب عقب توديع بطولة كأس أمم أفريقيا من مرحلة المجموعات.



ونشر الاتحاد التنزاني بيانا رسميا، أكد فيه إنهاء التعاقد مع المدرب النيجيري متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة، وموجها له الشكر بعدما نجح في قيادة الفريق إلى نهائيات أمم أفريقيا لأول مرة بعد غياب ٣٩ عاما.



وخسر منتخب تنزانيا مبارياته الثلاث في دور المجموعات أمام الجزائر وكينيا والسنغال، ليحتل المركز الرابع والأخير في جدول ترتيب المجموعة الثالثة دون رصيد من النقاط.



يذكر أن أمونيكي سبق له اللعب ضمن صفوف نادي الزمالك المصري، وحصل على لقب دوري أبطال أفريقيا عام 1993، بالإضافة إلى بطولة الدوري المصري، ولعب أيضا لفرق سبورتنج لشبونة البرتغالي وبرشلونة الإسباني.



وقاد أمونيكي منتخب نيجيريا للفوز بكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما في عام 2015.