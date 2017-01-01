مدرب الجزائر يتابع مباراة كوت ديفوار ومالي من ملعب السويس

حرص جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر علي التواجد في ملعب السويس، لمتابعة مباراة مالي وكوت ديفوار في دور الستة عشر، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريقين حيث سيلتقي أحدهما في لقاء الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019.



ويلتقي كوت ديفوار مع مالي في السادسة مساء اليوم، على ملعب السويس، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر وتنتهي في 19 يوليو الجاري.



كان المنتخب الجزائري تخطى عقبة غينيا بثلاثة أهداف دون رد في لقاء دور الستة عشر الذي أقيم أمس على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ويستعد لمواجهة الفائز من مواجهة كوت ديفوار ومالي الدور ربع النهائي.