هاليب تنهي مغامرة كوري جوف وتتأهل لربع نهائي ويمبلدون

تأهلت الرومانية سيمونا هاليب للدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون للتنس، بعد فوزها على الأمريكية الشابة كوري جوف بواقع مجموعتين دون رد في الدور ثمن النهائي.



وجذبت اللاعبة الأمريكية، المصنفة 313 عالميا، الأنظار إليها بعد أن تفوقت على مواطنتها المخضرمة فينوس ويليامز خلال مباراة الدور الأول، قبل أن تضع هاليب حدا لمسيرتها.



وفازت هاليب على جوف صاحبة الـ15 عاما بنتيجة 6-3 و6-3، في مباراة دامت لـ75 دقيقة.



وستواجه هاليب في الدور ربع النهائي، الذي تخوضه للمرة الثالثة في تاريخها، اللاعبة الصينية شواي تشانج، التي تغلبت على الأوكرانية ديانا ياستريميسكا بنتيجة 6-4 و1-6 و6-2.