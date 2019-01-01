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عالم

كوريا الشمالية تندد بالقيود المفروضة على صادرات اليابان

الإثنين 08/يوليه/2019 - 06:37 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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انتقدت وسائل الإعلام الشمالية اليوم القيود التي فرضتها اليابان مؤخرًا على صادراتها من المواد عالية التقنية لكوريا الجنوبية، ووصفت الإجراءات الأخيرة بأنها تصرف "وقح" يشير إلى عدم شعور طوكيو بالندم على أفعالها التاريخية الخاطئة التي ارتكبتها ضد الشعب الكوري.

طبقت اليابان الأسبوع الماضي لوائح مشددة بشأن تصدير 3 مواد أساسية لإنتاج أشباه الموصلات والشاشات إلى كوريا الجنوبية.

اعتبرت كوريا الجنوبية الخطوة تدبير انتقامي ضد قرارات المحكمة المحلية بسيئول والتي أمرت بمقتضاها الشركات اليابانية بتعويض الضحايا الكوريين الذين أجبروا على العمل خلال فترة الحكم الاستعماري الياباني في ما بين عامي 1910 و1945.

أشارت جريدة "تونغ-أيل" الأسبوعية والمخصصة للترويج للنظام الشمالي، أن اليابان تحاول تجنب مسؤوليتها عن الأفعال الماضية من خلال "وسيلة مخزية" بفرض القيود على الصادرات.

كما زعمت أن رخاء الاقتصاد الياباني مبني على استغلال العمال الكوريين.

وذكرت الصحيفة الأسبوعية أن "الشعب الكوري والمجتمع الدولي يحثان اليابان باستمرار على الاعتذار بإخلاص وتقديم تعويضات عن أخطاء الماضي."

تزعم طوكيو أنها فرضت القيود المعنية إثر تضرر الثقة بين البلدين. رفضت اليابان قرارات المحكمة بسيئول، وأرجعت السبب في ذلك إلى أن جميع قضايا العمل القسري الناجمة عن الحقبة الاستعمارية تمت تسويتها في مجملها بموجب اتفاق بين الحكومتين عام 1965 هدف إلى تطبيع العلاقات الثنائية.
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