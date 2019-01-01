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رياضة

رئيس أتلتيكو مدريد يعدد مزايا جواو فيليكس

الإثنين 08/يوليه/2019 - 06:36 م
إنريكي سيريزو، رئيس
إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد
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أشاد إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، بالمهاجم البرتغالي الواعد جواو فيليكس، خلال تقديمه كلاعب جديد في صفوف "الروخيبلانكوس"، موجهًا رسالة للجماهير مفادها أن اللاعب يتطور بشكل سيكون مثيرًا بالنسبة لهم.

وقال سيريزو في المؤتمر الصحفي لتقديم جواو: "هناك لاعبون يمتلكون صفات فطرية تظهر مواهبهم في أولى مراحل حياتهم، مثل الكاتب والنحات والرسام أو الرياضي، وتتطور مواهبهم مع مرور الأعوام، والكلمة التي يمكنني بها وصف جواو هي الموهبة.. تنتظره مسيرة كبيرة".

وأضاف: "جواو يمتلك كل المؤهلات لينجح مع أتلتيكو، رقم 7 الذي سنمنحك إياه سيعد قميص الالتزام.. إنك محاط بلاعبين شكلوا تاريخا للنادي، ونأمل أن تكون أنت كذلك".

جدير بالذكر أن جواو أصبح أغلى لاعب في تاريخ البرتغال بتوقيعه لأتلتيكو لسبعة مواسم قادمًا من بنفيكا البرتغالي مقابل 126 مليون يورو.
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