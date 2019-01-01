أمينة النقاش متحدثًا رسميًا باسم حزب التجمع

وافق المكتب السياسي لحزب التجمع، برئاسة سيد عبدالعال، رئيس الحزب على انتخاب أمينة النقاش الكاتبة الصحفية ورئيس تحرير جريدة (الأهالي) متحدثًا رسميًا باسم حزب التجمع خلفًا للكاتب الصحفي الراحل نبيل زكي.



وسبق لأمينة النقاش أن انتُخبت نائبًا لرئيس حزب التجمع لدورتين متتاليين، وكذلك انتُخبت أمينًا عامًا مساعدًا للحزب لشئون التدريب والتثقيف.



وتعد أمينة النقاش أحد مؤسسى حزب التجمع عام 1976، وهي من مؤسسي جريدة الأهالي 1978، كما قامت النقاش بتأسيس لجنة الحريات بحزب التجمع كأول لجنة حريات بحزب معارض في مصر والعالم العربي عام 1977.