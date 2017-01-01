فالنسيا يرفض عودة عبدالنور

رفض نادي فالنسيا الإسباني السماح لمدافعه التونسي أيمن عبدالنور بالتدرب مع الفريق.



وطالبت إدارة "الخفافيش" مدافعها التونسي بتمديد عطلته وعدم العودة لإسبانيا، ما لم ينجح في الحصول على عرض من أجل الانتقال لنادٍ جديد، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.



وتهدف هذه الخطوة لإجبار عبدالنور على مغادرة الفريق، خاصة أنه خرج نهائيا من حسابات المدرب مارسيلينو جارسيا تورال.



يذكر أن عبدالنور رفض الانتقال لبريتشيا الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ بسبب ضعف الراتب الشهري المعروض عليه.



وسبق لعبدالنور أن رفض خلال الموسم الماضي الانتقال إلى مارسيليا، الذي لعب معه الموسم الماضي معارا، بسبب رغبته في الحفاظ على راتبه الشهري المرتفع الذي يتقاضاه في فالنسيا.



ولم يشارك عبدالنور في أي مباراة رسمية منذ أكثر من سنة، وبالتحديد منذ المواجهة التي جمعت مارسيليا ضد تروا لحساب الأسبوع 33 من النسخة قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي.