رومينيجه يرد على انتقاد وكيل نوير لميركاتو بايرن ميونيخ

علق كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، على الانتقادات التي وجهها توماس كروس، وكيل أعمال مانويل نوير حارس الفريق، إلى ميركاتو الفريق البافاري خلال الصيف الحالي.



وقال رومينيجه، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي لوكاس هرنانديز، ظهير الفريق الجديد: "لقد تحدثت مع نوير في الصباح، كروس ليس لسان حال نوير في تلك المسألة".



وواصل: "إنه رأي شخصي تمامًا لتوماس كروس ولا يمثل نوير".



وكان وكيل أعمال نوير قد صرح بأن عدم إبرام البايرن لتعاقدات في الصيف يبعده فنيًا عن الفرق الإنجليزية، واصفًا قائمة البافاري بأنها غير تنافسية بما يكفي في الوقت الحالي.



وشدد رئيس البايرن التنفيذي على أن هناك علاقة جيدة تربطه بكروس، مؤكدًا: "لكننا على قدر كبير من الديمقراطية، ومن حق أي شخص أن يبدي رأيه".



ومنذ بدء الميركاتو الصيفي لم يبرم بايرن صفقات مكتفيًا بصفقتي لوكاس هرنانديز وبنجامين بافارد اللتين أعلن عنهما قبل نهاية الموسم الماضي.