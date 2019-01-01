محمد بن زايد يقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، مجلس إدارة مؤسسة الأولمبياد الخاص العالمية يرافقهم الدكتور تيم شرايفر، رئيس الأولمبياد الخاص الدولي، وأسرة كنيدي شرايفر، المؤسسة للأولمبياد الخاص، والمهندس أيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي.



ورحب بوفد المؤسسة وأسرة كيندي شرايفر، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف المؤسسة في دعم الرياضيين من أصحاب الهمم، وإعطائهم الفرصة لإبراز مواهبهم وتحقيق طموحاتهم ودمجهم في مجتمعاتهم.



وأكد دعم دولة الإمارات لمختلف المبادرات التي تمكن أصحاب الهمم من المشاركة مع باقي أفراد المجتمع في تنمية وبناء بلادهم، وأشاد بجهود أسرة أولمبياد الخاص عامة ودور عائلة كيندي شرايفر خاصة في الاهتمام بدعم رياضات أصحاب الهمم وتشجيعهم الدائم على أن تحظى هذه الفئة بالعناية والرعاية لتؤدي دورها ومسؤولياتها أسوة ببقية أفراد المجتمع.



وثمن وفد مؤسسة الأولمبياد الخاص العالمية مبادرات دولة الإمارات ودورها الرائد في تمكين أصحاب الهمم وتوفير بيئة رياضية نموذجية وفق أعلى المعايير العالمية وتأسيس منظومة عمل مستدامة للأولمبياد الخاص لدعم الرياضيين من أصحاب الهمم، من أجل المشاركة في المنافسات والمحافل الرياضية المحلية والعالمية، وذلك بالشراكة مع أبرز المنظمات المعنية بالأولمبياد الخاص عالميًا.



وأشاد الوفد بمستوى تنظيم الإمارات واستضافتها الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية "أبوظبي 2019".