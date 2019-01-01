الأوقاف: خطبة الجمعة القادمة حول الآداب العامة للمجتمع وأثرها في رقيه

أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة القادمة سيكون تحت عنوان "الآداب العامة للمجتمع وأثرها في رقيه وبناء حضارته".



وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف -في تصريح اليوم- إن اختيار هذا الموضوع يأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية ومراعاة الآداب العامة التي ينبغي أن يتحلى بها الفرد والمجتمع؛ حتى نحقق الأمن والسلام المجتمعي.



وأشار إلى ضرورة التركيز على قيم النبل والشهامة والمروءة كصفات أساسية للشخصية الإنسانية الراقية، ولنستعيد قيمنا الدينية والحضارية، ونرسم معًا الصورة الذهنية التي تليق بديننا وحضارتنا وقيمنا وأخلاقنا، ونستعيد خطابنا الديني الرشيد الذي حاولت الجماعات المتطرفة اختطافه والذهاب بِه إلى ما يخدم مصلحة هذه الجماعات، حتى لو كان ذلك على حساب الدين والوطن والحضارة والأخلاق والقيم النبيلة.