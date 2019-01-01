دراسة: 30% من إصابات أوتار اليد سببها الهاتف المحمول

أصبح التليفون المحمول من أساسيات حياتنا اليومية، فلا تمر الساعة الا تصفحت التليفون، الأمر الذى قد يؤثر بشكل كبير بالسلب على جسمك



وفي دراسة جديدة نشرها موقع"ديلي ميل " البريطاني، فإن أكثر من 30% من إصابات أوتار اليد سببها تصفح التليفون المحمول.



وقام الباحثون بتحليل عدد من بيانات المرضي في المملكة المتحدة، من أجل التعرف على أكثر الأمراض التي تتعلق بأصابع اليد.



واكتشف القائمون على الدراسة، أن أكثر من 30% من إصابات أوتار اليد، المتسبب فيها التليفون المحمول، سواء كان للتصفح للعمل أو لغيرها، فالاستخدام المفرط للموبيل "التاتش" يتسبب فى عجز بعض الأوتار.



وأوضح الباحثون، أن السبب هو الضغط على أوتار الأصابع عند تصفح الموبايلات "التاتش"، الأمر الذي قد يتسبب في كثير من الأمراض كتوتر الأعصاب، وانسداد الأوتار.