الثلاثاء 09 يوليه 2019 الموافق 06 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

لايف ستايل

دراسة: 30% من إصابات أوتار اليد سببها الهاتف المحمول

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 02:18 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
طباعة
أصبح التليفون المحمول من أساسيات حياتنا اليومية، فلا تمر الساعة الا تصفحت التليفون، الأمر الذى قد يؤثر بشكل كبير بالسلب على جسمك

وفي دراسة جديدة نشرها موقع"ديلي ميل " البريطاني، فإن أكثر من 30% من إصابات أوتار اليد سببها تصفح التليفون المحمول.

وقام الباحثون بتحليل عدد من بيانات المرضي في المملكة المتحدة، من أجل التعرف على أكثر الأمراض التي تتعلق بأصابع اليد.

واكتشف القائمون على الدراسة، أن أكثر من 30% من إصابات أوتار اليد، المتسبب فيها التليفون المحمول، سواء كان للتصفح للعمل أو لغيرها، فالاستخدام المفرط للموبيل "التاتش" يتسبب فى عجز بعض الأوتار.

وأوضح الباحثون، أن السبب هو الضغط على أوتار الأصابع عند تصفح الموبايلات "التاتش"، الأمر الذي قد يتسبب في كثير من الأمراض كتوتر الأعصاب، وانسداد الأوتار.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

مدير كلية الطب بالقوات المسلحة يكشف لـ"90 دقيقة" شروط القبول بالكلية

منذ حوالي 16 ساعة

ألفيس يرد على اتهامات ميسي للبرازيل

منذ حوالي 4 ساعات

"وجوه لا يطيقها الجمهور".. هل يحترم أحمد شوبير نفسه ويعتزل الإعلام؟

منذ حوالي 7 ساعات

الباز: مرسي دخل السجن وهو مريض وكان مصابا بأورام خبيثة بالمخ

ads

الصور

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

ads

الأكثر قراءة

"وجوه لا يطيقها الجمهور".. هل يحترم أحمد شوبير نفسه ويعتزل الإعلام؟

"صلاح يواصل سقوطه".. ماذا قدّم فتى نجريج لمصر حتى يمنّ عليها؟

مفاجأة.. تفاصيل السهرة الحمراء لـ"أجيري" قبل مباراة جنوب أفريقيا بيوم

حرس أردوغان يشتبكون مع شرطة الحدود البوسنية

ستوديو

علاء نبيل يفجر مفاجأة: "وكيل لاعبين وراء التراجع عن استبعاد وردة"

علاء نبيل يرشح 4 أسماء لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر

تعرف على سر احتفاظ يوسف وهبي ببدلة "مهلهة" وأبيض بـ "باروكة" مخيفة

بعد هروبها من مصر.. الراقصة جوهرة تطير إلى بيروت

ads

رياضة

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

المدرب المساعد للأهلي : معسكر إسبانيا موفق للغاية من حيث الأجواء والهدوء وحالة الطقس

غانا تخطف التعادل من تونس في الوقت القاتل

أزمة جديدة في باريس سان جيرمان.. نيمار لا يريد العودة

الرئيس نيوز

السيسي: أفريقيا قطعت شوطا طويلا على طريق التكامل والاندماج

حبس مدرس بجامعة دمنهور 15 يوما بتهمة "التزوير والابتزاز"

سويلم: "الأموال العامة" ستحقق في توزيع تذاكر مونديال روسيا وكأس أفريقيا

"طفح المجاري" في شوارع الجيزة.. الأزمة التائهة بين أجهزة المحافظة

منوعات

دراسة تنصح مرضى السكري بأكل هذه الوجبة باستمرار

كيف تحصل على صور رائعة بطرق بسيطة

نجمة هندية تواجه انتقادات بعد شكواها من سلوك مسؤول فندق

فرصة لسكان موسكو لرؤية مركبة الفضاء الدولية بالعين المجردة

كشكول

كنترولات الثانوية تنتهي من تصحيح 13 مادة.. وتواصل تقدير 6 مواد غدا

"التعليم" تعلن عن مد فترة التقديم للطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

فتح باب القبول للالتحاق بجامعة هارتفوردشير البريطانية بالعاصمة الإدارية.. سبتمبر المقبل

جامعة الإسكندرية تعتزم إنشاء مركز الطب الدقيق

إسلام سياسي

وسائل أعلام تركية تنتقد أردوغان بسبب أخونة طلاب الجامعات

منظمة حقوقية تتواصل مع نائبة فرنسية لمنع تمويل قطر للإرهابيين

صفعة جديدة لـ"أردغان".. استقالة أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية في تركيا

إعلامي إخواني: الجماعة نحس.. وهم السبب في خسارة انتخابات اسطنبول وأنقرة

مقالات الرأي
ولاء الشيخ
تعاون لا صدام
لواء.حمدى البطران
السيرة الهلالية
محمد العسيري
محمد العسيرى يكتب :الصعيد الجديد
ماجد حبته
سمكرية.. سفراء وجواسيس
المزيد
ads

الثقافة

الليلة.. افتتاح معرض "كاريكاتير من كوبا" بمعهد لاونج جوتة

اليوم.. ورشة خزف وبانتومايم وكارتون بمهرجان "أجازة سعيدة"

"القومي لثقافة الطفل" يستقبل رئيس تحرير مجلة قطر الندى

ثقافة الغربية تناقش كتاب "تأملات في ثورات مصر"

صفحتنا ع الفيس بوك