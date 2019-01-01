رئيس بوليفيا يزور روسيا الخميس

أعلنت سفارة بوليفيا لدى موسكو، اليوم، أن الرئيس البوليفي إيفو موراليس، سيقوم بزيارة لروسيا في 11 يوليو الجاري.



وقالت السفارة في بيان أصدرته اليوم وأوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية إن الزيارة ستتم في 11 يوليو، دون أن تفصح عن جدول أعمال موراليس خلال رحلته إلى العاصمة الروسية، مُشيرة إلى أن الأمر لا يزال في طور المناقشة والتداول.