تحسين شبكات كهرباء الجهد المنخفض بالأقصر

قالت مدير إدارة الكهرباء بديوان عام محافظة الأقصر المهندسة ماري روحي، إنه تم تركيب 1548 عمود جهد منخفض بطول 8 مترات، كما تم تركيب 239 عمود جهد منخفض بطول 10.5 متر، ما أدى إلى تحسين شبكة الجهد المنخفض في المحافظة وإنارة 45 من الطرق المظلمة وتحسين الخدمة للمواطن.



وأضافت روحي أنه تم تركيب 20 محولا قدرة 300 كيلو فولت أمبير، و6 محولات قدرة 500 كيلو فولت أمبير، ما أدى إلى تحسين الجهد والتيار لـ 12 قرية ونجعًا بنطاق المحافظة وإنارة 25 كم من الطرق المظلمة.



كما تم تركيب 14 ألف متر كابلات جهد منخفض و13.5 ألف متر كابلات جهد متوسط "استبدال الهوائي بكابلات أرضية"، ما أدى إلى تحسين الشبكة العامة وحماية الكثافة السكانية المتمركزة أسفل الجهد المتوسط بطول 13.5 كم.