تسيير خط جوي مباشر بين جنوب غربي الصين وكمبوديا

أعلنت سلطات مقاطعة "يونان" جنوب غربي الصين، اليوم، تسيير خط جوي مباشر بين منطقة "شيشوانغبانا" في المقاطعة ومدينة سيهانوكفيلي الساحلية في كمبوديا.



وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم - أن الخطوط الجوية الكمبودية ستدير هذا الخط الجوي، حيث سيتم تسيير ثلاث رحلات أسبوعيًا بين الوجهتين.



ومن المقرر أن يطلق مطار منطقة "شيشوانغبانا" المزيد من الخطوط الجوية خلال الفترة المقبلة لربط المنطقة مع بانكوك وفوكيت بتايلاند وميانمار وفينتيان بلاوس وسريلانكا.