بوتين يهنئ رئيس الحكومة اليونانية الجديد

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية تهنئة إلى كيرياكوس ميتسوتاكيس بمناسبة توليه صلاحيات منصب رئيس الوزراء اليوناني.



وذكر بيان للمكتب الصحفي للكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس بوتين قيم عاليا في برقيته العلاقات بين روسيا واليونان، والتي تستند إلى تقاليد صداقة تتواصل عبر قرون من الزمن، وقيم كذلك التقارب الثقافي والروحي بين البلدين.



وأعرب بوتين، حسب بيان الكرملين، عن ثقته بأن عمل ميتسوتاكيس على رأس الحكومة اليونانية سيسهم في تطوير الحوار الثنائي والتعاون البناء في مختلف المجالات، من أجل مصلحة الشعبين وتعزيز الاستقرار والأمن في القارة الأوروبية.

