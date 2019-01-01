محمد مجاسوبا يعلن تشكيل منتخب مالي في مباراته أمام كوت ديفوار بأمم إفريقيا

أعلن محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة منتخب كوت ديفوار، اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.



وجاء تشكيل منتخب مالي كالتالي، "دجيجوي ديارا في حراسة المرمى، هاماري تراوري ويوسف كونيه ومولا واجي ومامادو فوفانا في الدفاع، أمادو هايدارا وديادي ساماسيكو ولاسانا كوليبالي وعبد الله ديابي في الوسط، موسى ماريجا وموسى ديجينيبو في الهجوم".



جدير بالذكر أن منتخب مالي تأهل لدور الـ16 للبطولة القارية، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط، بينما تأهل منتخب كوت ديفوار للدور ذاته بعدما جاء في المركز الثاني للمجموعة الرابعة.