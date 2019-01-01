الصين تعمق التعاون العسكري مع دول الكاريبي ودول جزر الباسيفيك

قال عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الصيني وي فنغ خه اليوم (الاثنين) إن الصين مستعدة لتعميق التبادلات والتعاون في المجال العسكري مع دول الكاريبي ودول جزر الباسيفيك في إطار مبادرة الحزام والطريق.



أدلى وي بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع الحاضرين في المنتدى الرابع لكبار مسؤولي الدفاع من دول الكاريبي ودول جنوب الباسيفيك.



وقال وي إن الجيش الصيني مستعد لتعميق الثقة المشتركة وتعزيز الصداقة مع جيوش دول الكاريبي ودول جزر الباسيفيك، مضيفا أنه سيجري تعزيز التعاون في مجالات من بينها، مكافحة الإرهاب وحفظ السلام والإغاثة من الكوارث بهدف تقوية التبادلات والتعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق.



وخلال الاجتماع، قال رئيس أركان قوات دفاع غويانا البريجادير باتريك ويست إن بلاده مستعدة لتعزيز التبادلات والتعاون مع الصين والجيش الصيني، والحماية المشتركة للسلام والاستقرار الإقليميين والعالميين.