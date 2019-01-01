الصين تصدر دليلا إرشاديا جديدا لتحسين التعليم الإلزامي

نشرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة الصيني اليوم (الإثنين) دليلا إرشاديا جديدا لدفع عملية إصلاح التعليم وتحسين جودة التعليم الإلزامي.

و يستهدف الدليل الإرشادي تطوير منظومة التعليم بحيث تزود المواطنين بأساس أخلاقي وفكرى وبدني وجمالى فضلا عن روح العمل الجاد، بحسب الوثيقة.

ومن المقرر بذل جهود لتعزيز الجودة الشاملة بإخلاص راسخ ووطنية ونزاهة ومعرفة واسعة وروح مناضلة، وفقا للوثيقة.

و ورد في الدليل كذلك أن التعليم الأخلاقي والتطوير الشامل للطلاب سوف يكونان أوليتين، كما لابد أن تغطي الجهود كل طالب وكل مدرسة.