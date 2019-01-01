هزة أرضية تضرب الكويت

أعلنت الشبكة الوطنیة الكویتیة لرصد الزلازل التابعة لمعھد الكویت للأبحاث العلمیة رصد ھزة أرضیة صباح الیوم الإثنین نتیجة زلزال ضرب غرب إیران بلغت قوته 5.9 درجات على مقیاس ریختر.



وقال مدیر (الشبكة) الدكتور عبدالله العنزي إنه في العاشرة من صباح الیوم ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقیاس ریختر منطقة غرب إیران بعمق 10 كیلومترات ویبعد عن الكویت مسافة 265 كیلو مترا، وفقًا وكالة الأنباء الكويتية (كونا).



یذكر أن سكان الكویت شعروا صباح الیوم بھزة أرضیة خفیفة لم تتجاوز مدتھا ثوان معدودة.