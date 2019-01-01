إمبابي يناقش "مرور هادئ حول العالم" بالنيل الثقافية.. الأربعاء

يستضيف الإعلامي خالد منصور القاص محمد إمبابي في مناقشة لمجموعته القصصية "مرور هادئ حول العالم" وذلك في حلقة الأربعاء المقبل من برنامج كلمات، والذي يذاع في تمام الرابعة والنصف عصرا على شاشة النيل الثقافية.



كتبت الروائية هبة عيسي: منسوجة نسيجًا متنوعًا يأخذك لعالمٍ يخص كل قصة عن الأخرى لكن هناك رابطًا ما تشعر به ولا تستطيع أن تقبض عليه ربما هو الهدوء أو الرمادية أو موسيقى كمان، المجموعة هادئة في إيقاعها جديدة في تناولاتها ومسميات شخوصها، صاخبة في وقعها على الروح.



من أجواء المجموعة:

"كان" بينو اونو" يُغنّي: المسيح قام.. المجدُ للربّ في الأعالي، حينما حدثت المُعجزة.. اصفرّت الورقة بكفّهِ الصغيرة، وارتعشت لنراها جميعًا، وهى تستشيط رويدًا رويدًا، لتتصاعد منها خيوط دخان رفيعة دقيقة لا تُغمي، وكأنما تلك الخيوط الرفيعة من الدُخّان، كانت ترسُمُ بحرقِها في الورقة شيئًا. من مواقعنا على مقاعد القاعة، رأينا الورقة بيدِ " بينو اونو" تحترق من فوق السطور ببطء دون أن تشتعل كليةً، وكأن أحدًا أعاد كتابة الكلمات بالحرق الدقيق بدلًا من القلم. نفذت من ثنايا الورقة، أطراف شعاع الشمس الآتي من خلفِه، فرأينا بأُم أعيُننا، الورقة من ظهرها المقلوب، وقد صارت مُفرّغةً بالحرقِ بدلًا من الكتابة".