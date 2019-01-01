الموسيقى والمجتمع في الوطن العربي.. موضوع مؤتمر الموسيقى العربية الـ28
الإثنين 08/يوليه/2019 - 05:00 م
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أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، المحاور البحثية التي أعدتها اللجنة العلمية للمؤتمر المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية الثامن والعشرين.
وتتناول المحاور البحثية للمؤتمر الذي يأتي بعنوان: "الموسيقى والمجتمع فى الوطن العربي"، ثلاثة موضوعات أولها: جدلية العلاقة بين الشباب العربي وتراثه الموسيقي ويدور حول أهمية تنشيط حركة إحياء التراث الموسيقي العربي وإعادة تقديمه بشكل يواكب التغيرات المجتمعية المتلاحقة ويتوافق مع الذائقة الجمالية للشباب العربي وذلك من خلال البحث في سبل إحياء وإعادة تقديم الأنماط الغنائية التي انحسرت منها الدور الغنائي، القصيدة، المونولوج الدرامي، النوبة، القدود، تراث المسرح الغنائي وغيرها بشكل معاصر يربط الشباب العربي بتراثهم الموسيقي الأصيل.
ويناقش المحور الأول أيضا البحث في سبل تعريف الشباب بالآلات الموسيقية العربية التقليدية والشعبية وتشجعيهم على تعلم العزف عليها والإبداع الموسيقي لها مع تناول تجارب الشباب الموسيقية في عالمنا العربي والكشف عن مدى اقترابها من التراث الموسيقي العربي أو اغترابها عنه، وكذلك تأثرها بموجات وافدة أو روافد أجنبية.
ويناقش المحور الثاني أثر الحراك المجتمعي على إبداع المرأة في الموسيقى العربية من خلال أثر الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية المختلفة على الإبداع الموسيقي للمرأة العربية، الخصائص الفنية المميزة لأعمال أهم المبدعات في الموسيقى العربية في مجالات الغناء والعزف والتأليف والتلحين، آفاق الإبداع الارتجالي والتصرف اللحني لديهن في الأعمال الآليه والغنائية العربية الحرة والمقيدة، الفرق النسائية ودورها في تقديم الأشكال الغنائية والآلية التي ارتبطت بالموسيقى العربية.
ويلقي الضوء على المنسيات من المبدعات في الموسيقى العربية والمساهمات النسائية الرائدة في مجالات تعليم الموسيقي والبحث العلمي الأكاديمي وإدارة المؤسسات الموسيقية في عالمنا العربي، وأثر هذه المساهمات في مسيرة الإبداع الموسيقي العربي والأسباب والظروف والسياقات المجتمعية التي أدت إلى بروز أو انحسار هذا الدور.
ويعالج المحور الثالث موضوع الموسيقى والطفل العربي بين الماضى والحاضر من خلال تناول الخصائص الفنية لأغنية الطفل العربي في التراث الموسيقي الإذاعي والتلفزيوني في القرن العشرين، المنتج الموسيقي المقدم للطفل في الوقت الراهن في الوسائل الإعلامية المختلفة وفي القنوات الفضائية المتخصصة للطفل العربي، والمسابقات التي تنظم من قبل المؤسسات الرسمية والأهلية والإعلامية لتقديم الطفل العربي الموهوب موسيقيا وغنائيا ومدى إيجابية الدور الذي تلعبه في رعايته والحفاظ على موهبته وتطويرها.
وتضمنت شروط التقديم أن يكون البحث جديدا ومرتبطا بمحاور المؤتمر ولم يسبق عرضه في أي منتدى أو مؤتمر أو دورية علمية أو على مواقع الانترنت ولا يزيد على 20 صفحة، إلى جانب ضرورة أن يتضمن المصادر والمراجع والتدوين الموسيقى للنماذج التى استعان بها الباحث والعرض التقديمى للبحث من أمثلة موسيقية ونماذج سمعية أو مرئية مرتبطة بالموضوع فى مدة لا تزيد على 15 دقيقة ويختتم بملخص يوضح موضوعه فيما لا يزيد على صفحة واحدة ويرفق به السيرة الذاتية للباحث ويرسل على البريد الإلكترونى للمهرجان [email protected] في موعد أقصاه 20 سبتمبر المقبل.
وتتناول المحاور البحثية للمؤتمر الذي يأتي بعنوان: "الموسيقى والمجتمع فى الوطن العربي"، ثلاثة موضوعات أولها: جدلية العلاقة بين الشباب العربي وتراثه الموسيقي ويدور حول أهمية تنشيط حركة إحياء التراث الموسيقي العربي وإعادة تقديمه بشكل يواكب التغيرات المجتمعية المتلاحقة ويتوافق مع الذائقة الجمالية للشباب العربي وذلك من خلال البحث في سبل إحياء وإعادة تقديم الأنماط الغنائية التي انحسرت منها الدور الغنائي، القصيدة، المونولوج الدرامي، النوبة، القدود، تراث المسرح الغنائي وغيرها بشكل معاصر يربط الشباب العربي بتراثهم الموسيقي الأصيل.
ويناقش المحور الأول أيضا البحث في سبل تعريف الشباب بالآلات الموسيقية العربية التقليدية والشعبية وتشجعيهم على تعلم العزف عليها والإبداع الموسيقي لها مع تناول تجارب الشباب الموسيقية في عالمنا العربي والكشف عن مدى اقترابها من التراث الموسيقي العربي أو اغترابها عنه، وكذلك تأثرها بموجات وافدة أو روافد أجنبية.
ويناقش المحور الثاني أثر الحراك المجتمعي على إبداع المرأة في الموسيقى العربية من خلال أثر الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية المختلفة على الإبداع الموسيقي للمرأة العربية، الخصائص الفنية المميزة لأعمال أهم المبدعات في الموسيقى العربية في مجالات الغناء والعزف والتأليف والتلحين، آفاق الإبداع الارتجالي والتصرف اللحني لديهن في الأعمال الآليه والغنائية العربية الحرة والمقيدة، الفرق النسائية ودورها في تقديم الأشكال الغنائية والآلية التي ارتبطت بالموسيقى العربية.
ويلقي الضوء على المنسيات من المبدعات في الموسيقى العربية والمساهمات النسائية الرائدة في مجالات تعليم الموسيقي والبحث العلمي الأكاديمي وإدارة المؤسسات الموسيقية في عالمنا العربي، وأثر هذه المساهمات في مسيرة الإبداع الموسيقي العربي والأسباب والظروف والسياقات المجتمعية التي أدت إلى بروز أو انحسار هذا الدور.
ويعالج المحور الثالث موضوع الموسيقى والطفل العربي بين الماضى والحاضر من خلال تناول الخصائص الفنية لأغنية الطفل العربي في التراث الموسيقي الإذاعي والتلفزيوني في القرن العشرين، المنتج الموسيقي المقدم للطفل في الوقت الراهن في الوسائل الإعلامية المختلفة وفي القنوات الفضائية المتخصصة للطفل العربي، والمسابقات التي تنظم من قبل المؤسسات الرسمية والأهلية والإعلامية لتقديم الطفل العربي الموهوب موسيقيا وغنائيا ومدى إيجابية الدور الذي تلعبه في رعايته والحفاظ على موهبته وتطويرها.
وتضمنت شروط التقديم أن يكون البحث جديدا ومرتبطا بمحاور المؤتمر ولم يسبق عرضه في أي منتدى أو مؤتمر أو دورية علمية أو على مواقع الانترنت ولا يزيد على 20 صفحة، إلى جانب ضرورة أن يتضمن المصادر والمراجع والتدوين الموسيقى للنماذج التى استعان بها الباحث والعرض التقديمى للبحث من أمثلة موسيقية ونماذج سمعية أو مرئية مرتبطة بالموضوع فى مدة لا تزيد على 15 دقيقة ويختتم بملخص يوضح موضوعه فيما لا يزيد على صفحة واحدة ويرفق به السيرة الذاتية للباحث ويرسل على البريد الإلكترونى للمهرجان [email protected] في موعد أقصاه 20 سبتمبر المقبل.