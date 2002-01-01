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الثقافة

عمرو خيري يناقش "تصحيحات" جوناثان فرانزان بالنيل الثقافية

الإثنين 08/يوليه/2019 - 04:57 م
الإعلامي خالد منصور
الإعلامي خالد منصور
ايهاب مصطفى
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يستضيف الإعلامي خالد منصور المترجم عمىو خيري في مناقشة حول ترجمته لرواية "التصحيحات" للكاتب الأمريكي جوناثان فرانزان وذلك في حلقة الأربعاء المقبل من برنامج كلمات والذي يذاع في تمام الرابعة والنصف مساء على قناة النيل الثقافية.

رواية "التصحيحات" للكاتب الأمريكي جوناثان فرانزن تندرج ضمن ما يسمى بـ "الرواية الأمريكية الكبرى" يتجاوز عدد صفحاتها 800 صفحة من القطع المتوسط، وهي تعبر عن روح العصر في الولايات المتحدة بقدر كاف من التفاصيل، فتقدم صورة واضحة عن أحوال المجتمع ولغته واهتماماته وثقافته ورؤية المواطن الأمريكي العادي للحياة بشكل عام.

وتدور أحداث الرواية في "مانهاتن" أحد أحياء مدينة نيويورك حول أسرة تتكون من الأب "ألفريد" العامل في سكة الحديد والأم "إنيد" ربة منزل، والابن "شيب" الذي عمل بالصحافة وفشل، ثم اتجه إلى الكتابة المسرحية.

وضعت الرواية على قائمة أفضل مائة رواية صدرت باللغة الإنجليزية بين عامي 1923 و2005 التي أعدتها مجلة تايم الأمريكية.

ويرى المترجم أن أهمية هذه الرواية تنبع من كونها نجحت إلى حد بعيد في التوفيق بين المقولات المابعد حداثية للأدب والرواية الواقعية كما أتفق عليها.

جدير بالذكر أن جوناثان فرانزن ولد عام 1959 بولاية إلينويز، نشر روايته الأولى “المدينة السابعة والعشرون“ عام 1988 ولاقت نجاحًا كبيرًا.

ونشر روايته الثانية "حركة قوية" عام 1992، تليها روايته "التصحيحات" عام 2001 التي نالت جائزة الكتاب الوطنية في نفس عام صدورها، ثم رواية "حرية" 2010، ورواية "نقاء" 2015. بالإضافة إلى عدد من القصص القصيرة ومقتطفات الروايات.

ورشح لجائزة بوليتزر في الأدب 2002، وجائزة فوكنر 2002.

وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات ومنها جائزة بودابست الكبري وجائزة برلين وأحدثها جائزة فرانك شيرماشر. ويعيش المؤلف في مدينة نيويورك ويكتب في مجلات ثقافية منها: "نيويوركر"، و"هاربر".

عمرو خيري مترجم، تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، عام 2004. عمل مترجمًا لصالح عدد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات التنموية الدولية. مؤسس ومدير موقع قراءات ويُعنى بترجمة وتعميم المعرفة بمجال العلوم الاجتماعية. له عدد من الترجمات منها: "حتى ينتهي النفط: الهجرة والأحلام في ضواحي الخليج" صامولي شيلكه 2016، "1984" جورج أورويل 2015، "التصحيحات" جوناثان فرانزن 2014، "البينيلوبية" مارجريت أتوود 2014، "هتتأخر على الثورة" صامولي شيلكه 2012، "الشلالات" جويس كارول أوتس 2008، "طحالب" ماري واطسون 2006.
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