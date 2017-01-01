كينيا تفتح باب استيراد الذرة لمواجهة النقص في المحصول

قررت وزارة الخزانة في كينيا فتح باب الاستيراد لجلب 5ر12 مليون كيس من الذرة معفاة من الضرائب لمواجهة النقص الحاد في هذا المحصول الذي تسبب في ارتفاع أسعاره بدرجة كبيرة.

و ذكر مسؤول بوزارة الزراعة، وفقا لصحيفة (إيست أفريكان) على الإنترنت، أنه يتوقع أن تبدأ عملية الاستيراد بنهاية هذا الشهر وتستمر حتى نهاية أكتوبر القادم وقت موسم الحصاد الجديد.

ولفت المسؤول إلى أن عمليات الاستيراد ستقوم بها الشركات الخاصة، على أن تكون 10 ملايين كيس من هذه الكمية من الذرة البيضاء وتخصص للاستهلاك المنزلي، أما الجزء الباقي فسيكون من الذرة الصفراء لاستخدامه كعلف للحيوانات.