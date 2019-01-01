تجديد حبس متهمة بـ"المحور الإعلامي للإخوان" 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدول تجديد حبس متهمة بقضية المحور الإعلامي للإخوان 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



ويواجه المتهمون في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

