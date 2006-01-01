السينما الهندية تستأنف عروضها في "الهناجر".. الخميس

ضمن نشاط نادي السينما الهندية الشهري، والذي تقيمه سفارة الهند بالقاهرة، والمركز الثقافي الهندي (مولانا آزاد) بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، يعرض فيلم "Dhoom2 "، في السادسة مساء يوم الخميس المقبل بقاعة سينما الهناجر.



الفيلم إنتاج عام 2006، بطولة هريتيك روشان، آيشواريا راي، إخراج راجكومار هيراني، وتدور أحداثه حول عودة الشرطي المحترف وزميله للعمل معا في محاولة التصدي لاثنين من المجرمين والقبض عليهما بعد أن نجحا في سرقة قطعة فنية نادرة من مومباي والهروب بها لحساب عصابة خطيرة.