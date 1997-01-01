"الطباخ" جديد "الكتب خان" في فئة "أدب روايات الطهي"

طرحت دار نشر "الكتب خان" حديثا الترجمة العربية لرواية "الطباخ" للروائى السويسرى مارتين زوتر، ترجمة سمير جريس.

الرواية قد تكون لونا أدبيا نادرا في الأدبيات العربية وهو "أدب روايات الطهي". و"الطباخ" رواية شديدة الجاذبية ومُحفزة للحواس، تستنفر قارئها بتناول حساس لهموم ورغبات تلك الشخصية الفريدة: شخصية الطباخ.

خلطة استثنائية من المذاقات والروائح والأحاسيس، وحبكة مدروسة المقادير، تجمع الطعام والحب بالحرب والعنصرية والسياسة، لتقول الكثير عن طبائع البشر.

يشار إلى أن الرواية هي التعاون الرابع للمترجم الكبير سمير جريس مع دار نشر الكتب خان، بعد ترجمتين هما: "حرفة القتل" للكاتب نوربرت جشتراين، و"السقوط" مختارات قصصية لفريدرش دورنمات، فضلًا عن كتاب نقدي بعنوان "جونتر جراس: ومواجهة ماضٍ لا يمضي".

يذكر أن مارتين زوتر، كاتب وروائي سويسري، ولد في زيورخ عام 1948، بدأ حياته العملية في مجال الدعاية والإعلان، قبل أن يتفرغ للكتابة الإبداعية عام 1991، له إسهامه في كتابة العمود الصحفي عبر عدة صحف، منها "ويلتووش" و"تاجيز- أنزايجر"، وجمع مقالاته للعمود في 9 كتب. قدم زوتر 14 رواية، و7 سيناريوهات سينمائية حازت جوائز مرموقة، ومن أعماله "عالم صغير" رواية عام 1997، "الجانب المعتم من القمر" رواية عام 2000، "صفقة مع الشيطان" رواية عام 2006، نشر روايته "الطباخ" في عام 2010، لتقتنص مكانها سريعًا على قائمة الروايات الأكثر مبيعًا، وتتحول في عام 2014 إلى فيلم سينمائي.