"الشروق" تناقش "أحلام شمس" بمكتبة مصر الجديدة 21 يوليو

أعلنت دار الشروق للنشر عن تنظيم ندوة ومناقشة رواية "أحلام شمس" للكاتب يحيى الجمال، في السادسة مساء الأحد الموافق 21 يوليو الجاري، بمكتبة مصر الجديدة العامة،والمناقشة يديرها الإعلامي خالد منصور.

وقال الكاتب إن "أحلام شمس" هى العمل الثانى والأصعب والأكثر امتاعًا بالنسبة لى، حاولت على مدار عامين أن أكتبها وأرسم عوالم شخصياتها على الورق، كى تطابق الصورة الموجودة بخيالى".

وأوضح أنه "تشبعت بالصوفية وعوالمها من خلال تجربتى الخاصة، ومصاحبتى الطويلة للجماعات الصوفية، وأسفارى المتكررة معهم لأماكن عدة، ومنها تعرفت على الأساليب والطرق المختلفة للمتصوفة، وما زالت علاقتى بهم وبعالمهم الساحر قائمة إلى هذه اللحظة".

ويحيى الجمال، روائي ومحلل سياسي مصري حاصل على بكالوريوس دراسات الشرق الأوسط (العلوم السياسية) من الجامعة الأمريكية عام ١٩٩٥، عمل بمجالات البحث السياسي والتنمية في مصر والشرق الأوسط، والتطوير العقاري. صدرت له رواية "بعد الحفلة" عام ٢٠١٦، ولديه العديد من المقالات في الصحف المصرية.