الإثنين 08 يوليه 2019 الموافق 05 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

فن

حنان مطاوع: دوري في مسلسل "لمس أكتاف" مركب ومعقد للغاية

الإثنين 08/يوليه/2019 - 04:48 م
الفنانة حنان مطاوع
الفنانة حنان مطاوع
أ ش أ
طباعة
أكدت الفنانة حنان مطاوع أن شخصية "عايدة الحناوي" التي جسدتها بمسلسها الرمضاني " لمس أكتاف" لم تكن فيها أي مشاهد سهلة، مشيرة إلى تلقيها ردود أفعال مدهشة على الشخصية.
وقالت مطاوع، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن الصعوبة تكمن في المشاهد التي تحمل مشاعر متضاربة، فكان عليها أن تظهر الجانب الطيب الرقيق في مشاهدها مع زوجها حمزة الذي يجسده فتحي عبد الوهاب، وفي نفس الوقت أن تظهر منكسرة لعدم قدرتها على الانجاب.
وأشارت إلى أن كل هذه المشاهد تطلبت منها تركيزا نفسيا شديدا حتى تكون صادقة أمام الجمهور المتابع للمسلسل، بالإضافة إلى الجانب العنيف من الشخصية، لافتة إلى أن شخصية السيدة الشعبية يمكن تقديمها بأكثر من طريقة من دون أن يحدث تشابه بينها.
وأكدت أنها لم تستغرق وقتا طويلا للموافقة على شخصية "عايدة" بعدما وجدت الدور مركبا ومعقدا للغاية لأن فيه تناقضات كبيرة، فهي سيدة قوية ولها سلطة كبيرة على أهل بيتها والذين يعملون معها، ولكن في نفس الوقت لها احاسيس تظهر من حبها الكبير لزوجها، إضافة الى مرورها بالعديد من التحولات.
وقالت مطاوع إن الإنسان بداخله الطيبة وفي نفس الوقت بداخله الشر ولكن بدرجات معينة، ولا يمكن تصنيف شخصية "عايدة" على أنها شريرة، فهي سيدة تتسم بقوة الشخصية، وطوال الحلقات لم تظهر أي شيء يدل على أنها شريرة، الى أن تكتشف ما فعله زوجها معها، ومنعها من الانجاب طوال سنوات زواجها، وأنه تزوجها فقط بسبب والدها وأمواله، ليكون جزء الشر فيها رد فعل بمحاولة الانتقام منه.
وشددت على أن العامل الأساسي لقبول المشاركة في أي عمل فني هو الدور الجيد والمناسب لها، والذي تخرج منه مستفيدة، لافتة إلى رفضها أدوار لم تعجبها وكان أجرها كبيرا للغاية وشاركت بأدوار جيدة بأجر أقل.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

الإحصاء: 6.7% زيادة في حالات الطلاق وتراجع الزواج خلال 2018

منذ يومين

تتجاوز المليار جنيه.. خسائر خروج مصر من البطولة الأفريقية

منذ حوالي 4 ساعات

عبد العال: "قانون المحاماة" مهم وسأسمح للمؤيد والمعارض بالتعبير عن الرأي

منذ حوالي 5 ساعات

محادثات تجديد العقد بين ليفربول وكلوب تصل إلى طريق مسدود

ads

الصور

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

ads

الأكثر قراءة

عبد العال: "قانون المحاماة" مهم وسأسمح للمؤيد والمعارض بالتعبير عن الرأي

ألفيس يرد على اتهامات ميسي للبرازيل

بيراميدز يكشف حقيقة رحيل عبد الله السعيد للزمالك

"العار يلاحقه".. هل يمنّ محمد صلاح على مصر باللعب في المنتخب؟

ستوديو

دبلوماسي: اتفاقية التجارة الحرة لدول إفريقيا انجاز اقتصادي هام جدًا (فيديو)

"ابدأ بنفسك".. مي الغيطي تجمع القمامة من الشارع (شاهد)

ناشطة حقوقية: قرار حظر النقاب إجراء يحمي المواطنين من الإرهاب

النواب الليبي: يجيب احترام مبدأ التداول السلمي للسلطة (فيديو)

ads

رياضة

إقالة إيمانويل أمونيكي من تدريب تنزانيا

بورتو يسعى لضم تراب من سان جيرمان بعد اعتزال كاسيياس

محمد مجاسوبا يعلن تشكيل منتخب مالي في مباراته أمام كوت ديفوار بأمم إفريقيا

أول تعليق لحارس منتخب مصر بعد الخروج من كأس أفريقيا

الرئيس نيوز

مرتضى منصور يرفض حرمان خريجي "التعليم المفتوح" من الالتحاق بـ"المحامين"

أول صورة لـ"ريهام سعيد" منذ الإعلان عن "تساقط وجهها"

"النواب": لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة النيابة

أبو شقة: استشعاري للحرج في نظر تعديلات المحامين ليس له علاقه بالرفض أو التأييد

منوعات

رواندا تدرس إنشاء بنك لأنسجة القرنية

كينيا تفتح باب استيراد الذرة لمواجهة النقص في المحصول

علماء يتوصلون إلى آلية تنفس النباتات

هونج كونج تتحول إلى مركز ثقافي وفني عالمي

كشكول

"الزناتى" يقود مسيرة بدولة تونس لمساندة الشعب الفلسطينى

تنسيق 2019.. 7 مفاهيم خاطئة حول اختبارات القدرات بالكليات

نكشف كواليس وأسباب حجب نتائج 115 طالب بالدبلومات الفنية

تعرف علي مواعيد التقدم للالتحاق بالمدارس الرياضية

إسلام سياسي

صفعة جديدة لـ"أردغان".. استقالة أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية في تركيا

إعلامي إخواني: الجماعة نحس.. وهم السبب في خسارة انتخابات اسطنبول وأنقرة

مرصد الأزهر: فرنسا أكثر دول أوروبا تعرضًا للإرهاب

وكيل الأزهر: نعتز بثقة الدول الأفريقية في قدرة مصر على قيادة العمل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه
د.أحمد الخميسى
محمد أفندى رفع العلم
ماجد حبته
أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
المزيد
ads

الثقافة

إمبابي يناقش "مرور هادئ حول العالم" بالنيل الثقافية.. الأربعاء

إبداع الإسكندرية يعرض الفيلم المغربي "طفح الكيل".. السبت

الموسيقى والمجتمع في الوطن العربي.. موضوع مؤتمر الموسيقى العربية الـ28

عمرو خيري يناقش "تصحيحات" جوناثان فرانزان بالنيل الثقافية

صفحتنا ع الفيس بوك