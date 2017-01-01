حنان مطاوع: دوري في مسلسل "لمس أكتاف" مركب ومعقد للغاية

أكدت الفنانة حنان مطاوع أن شخصية "عايدة الحناوي" التي جسدتها بمسلسها الرمضاني " لمس أكتاف" لم تكن فيها أي مشاهد سهلة، مشيرة إلى تلقيها ردود أفعال مدهشة على الشخصية.

وقالت مطاوع، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن الصعوبة تكمن في المشاهد التي تحمل مشاعر متضاربة، فكان عليها أن تظهر الجانب الطيب الرقيق في مشاهدها مع زوجها حمزة الذي يجسده فتحي عبد الوهاب، وفي نفس الوقت أن تظهر منكسرة لعدم قدرتها على الانجاب.

وأشارت إلى أن كل هذه المشاهد تطلبت منها تركيزا نفسيا شديدا حتى تكون صادقة أمام الجمهور المتابع للمسلسل، بالإضافة إلى الجانب العنيف من الشخصية، لافتة إلى أن شخصية السيدة الشعبية يمكن تقديمها بأكثر من طريقة من دون أن يحدث تشابه بينها.

وأكدت أنها لم تستغرق وقتا طويلا للموافقة على شخصية "عايدة" بعدما وجدت الدور مركبا ومعقدا للغاية لأن فيه تناقضات كبيرة، فهي سيدة قوية ولها سلطة كبيرة على أهل بيتها والذين يعملون معها، ولكن في نفس الوقت لها احاسيس تظهر من حبها الكبير لزوجها، إضافة الى مرورها بالعديد من التحولات.

وقالت مطاوع إن الإنسان بداخله الطيبة وفي نفس الوقت بداخله الشر ولكن بدرجات معينة، ولا يمكن تصنيف شخصية "عايدة" على أنها شريرة، فهي سيدة تتسم بقوة الشخصية، وطوال الحلقات لم تظهر أي شيء يدل على أنها شريرة، الى أن تكتشف ما فعله زوجها معها، ومنعها من الانجاب طوال سنوات زواجها، وأنه تزوجها فقط بسبب والدها وأمواله، ليكون جزء الشر فيها رد فعل بمحاولة الانتقام منه.

وشددت على أن العامل الأساسي لقبول المشاركة في أي عمل فني هو الدور الجيد والمناسب لها، والذي تخرج منه مستفيدة، لافتة إلى رفضها أدوار لم تعجبها وكان أجرها كبيرا للغاية وشاركت بأدوار جيدة بأجر أقل.