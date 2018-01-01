قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس متهمة بنشر أخبار كاذبة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



ووجهت النيابة لـ"آية علاء" في القضية رقم 640 لسنة 2018 أمن دولة، اتهامات نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



كما أسندت لها تهمة الاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

