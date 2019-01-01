التحالف في اليمن يعلن إحباط محاولة للحوثيين لاستهداف سفينة بالبحر الأحمر

أحبطت القوات البحرية لتحالف دعم إعادة الشرعية في اليمن محاولة إرهابية من قبل الميليشيات الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر.



وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن القوات البحرية للتحالف تمكنت، في صباح الاثنين، "من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع blue fish".



ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المالكي قوله إن قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه، وتم اعتراضه وتدميره.



وشدد المالكي على أن "تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يعد عملا إرهابيا خطيرا".



وأكد أن قوات التحالف ماضية "في تحييد كافة القدرات العدائية الإرهابية للميليشيا الحوثية".