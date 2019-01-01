عبد العال يهدد تكتل 2530 بالخروج من القاعة

طالب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب من المسئولين عن إدارة وتأمين الجلسة العامة لمجلس النواب بالتحفظ على الهاتف المحمول الخاص بالنائب محمد عطا سليم.



وقال أثناء الجلسة العامة إن النائب محمد عطا سليم يقوم بتصوير الجلسة العامة بطريقة غير قانونية وهو أمر مخالف للأعراف والتقاليد لبرلمانية وقال موجها كلامه للنائب: "انت بتصور الجلسة بطريقتك الخاصة ودون أن تأخذ إذن النواب الذين تقوم بتصويرهم وهذا أمر لا يصح".



ومن جهة أخرى هدد رئيس المجلس بعض أعضاء تكتل 25 30 بطردهم خارج القاعة وقال لبعض النواب من هذا التكتل أن طريقتكم ليست صحيحة ولو استمروا بهذه الطريقة سأقوم بأخذ تصويت لإخراجكم من القاعة.