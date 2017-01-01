مجلس وزراء الداخلية العرب يطلق ورشة عمل حول استراتيجية عربية للتدريب الأمني

انطلقت، اليوم الاثنين، جلسات ورشة عمل بعنوان "رؤية استراتيجية عربية للتدريب الأمني في ضوء التحديات والتهديدات المشتركة"، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، بحضور الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وممثلي الدول العربية.



وأوضح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان - خلال كلمته الافتتاحية بورشة العمل - أن انعقاد هذه الورشة اليوم في مقر الأمانة العامة إنما يترجم الإيمان المشترك بضرورة التعاون والتنسيق بين جهازي المجلس الإداري والعلمي، والحرص على بذل كل ما من شأنه تحقيق ذلك، بما يخدم طموحات المجلس في الأمن والاستقرار.



وأضاف أن هذه الورشة لها أهمية بالغة، لكونها ستسهم في رسم ملامح استراتيجية عربية للتدريب الأمني، مشيرا إلى أنه لا يمكن ضمان فاعلية العمل الأمني دون تدريب جيد للعاملين في المرفق الأمني، ولا يمكن تصور تدريب جيد دون تخطيط استراتيجي محكم.



وتابع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أنه من المقرر أن يتم إعداد هذه الاستراتيجية من قبل لجنة من ممثلي الدول الأعضاء، في ضوء مشروع أولي تعده جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، غير أن الجامعة رأت أن يتم عقد ورشة عمل تكون بمثابة عصف فكري يشارك فيه - إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء - عدد من الخبراء من الجامعة نفسها ومن بعض مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني والهيئات الأخرى المعنية، وهو ما سيؤدي حتما إلى تصور استراتيجي أكثر ثراء وعمقًا.



وأضاف أنه على مدى يومين لهذه الورشة ستتاح فرصة الاطلاع على عدد من العروض وأوراق العمل المتعلقة بمختلف جوانب مشروع الاستراتيجية وتبادل الآراء والأفكار بشأنها، تمهيدا لعرض ما سيتم التوصل إليه من نتائج على المؤتمر العربي الحادي عشر لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني الذي سينعقد يوم الأربعاء القادم.