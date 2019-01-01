"المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 2.2 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 250ر2 مليار جنيه.



وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 250ر1 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 964ر15%، وبلغ أعلى سعر 029ر16%، وأقل سعر 83ر15%.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بمليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 864ر15%، وبلغ أعلى سعر 94ر15%، وأدنى سعر 83ر15%.