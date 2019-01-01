اليوم.. انطلاق قوافل طبية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا بأسيوط

أعلن الدكتور محمد زين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، عن انطلاق قوافل طبية بجميع التخصصات تبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2019 وتستمر حتى الأربعاء 18 ديسمبر 2019، بعدد 12 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، كمرحلة أولى على أن تشمل باقي القرى خلال الشهور المقبلة.



وأوضح أن هذا يأتي في إطار تنفيذ خطة تنمية الصعيد واستهداف القرى الأكثر احتياجًا وتوفير خدمات الرعاية الكاملة للمواطن المصري.



وأشار وكيل الوزارة إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لضبط الأداء وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين منوهًا إلى التنسيق مع كافة الجهات المعينة ورؤساء المراكز والمدن للاهتمام بإنطلاق تلك القوافل ووصولها للفئات المستهدفة، فضلًا عن توفير سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجة تلك القوافل في القيام بعملها من أن تلك القوافل تفتح أبوابها أمام المواطنين للكشف في جميع التخصصات بالمجان دون مقابل مادي.



وأوضح الدكتور محمد زين حافظ، أن القوافل تنطلق اليوم في تخصصات الباطنة وجراحة ومسالك وأطفال ونساء والرمد والجلدية وتنظيم الأسرة بمشاركة فرق طبية متخصصة ويتم صرف الأدوية العلاجية بالمجان، منوها بأن القوافل تشمل قرى الأطاولة وبصرة والحاج موسى بمركز الفتح والشنابلة وعزبة أسحاق بمركز أبنوب وبني عدي وجحدم بمركز منفلوط والمنشأة الكبرى بالقوصية ودير الجنادلة بالغنايم والبربا بصدفا والتضامن بالبداري ودشلوط بديروط.