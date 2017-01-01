البنك المركزي الهندي يشيد بجهود الحكومة للسيطرة على العجز في الميزانية

أشاد محافظ البنك المركزي الهندي، شاكتيكانتا داس، بجهود الحكومة الاتحادية للسيطرة على العجز المالي، قائلا إن ذلك سوف يساعد في تجنب إبعاد الاستثمار الخاص.



وقال داس الذي كان يتحدث أمام الصحفيين في نيودلهي اليوم الاثنين، بعد اجتماع معتاد لمجلس الإدارة ما بعد الميزانية، إن مقترح وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان بضخ 700 مليار روبيه (2ر10 مليار دولار) في المصارف الضعيفة كان "إيجابيا" أيضا، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج.



وتجنبت سيثارامان الأسبوع الماضي إغراء توفير حافز مالي للاقتصاد الضعيف في ميزانيتها الأولى، ومالت إلى تعبئة الموارد عن طريق فرض ضريبة على الأثرياء وزيادة الرسوم على الذهب والبنزين وبيع أصول الدولة، بينما استمرت في مراقبة الإنفاق. نتيجة لذلك، تراجعت الفجوة في الميزانية إلى 3ر3 % من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية التي تستمر حتى مارس 2020، من 4ر3 % متوقعة في الميزانية المؤقتة المقدمة في فبراير.