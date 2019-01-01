الأنفاق: رفع كفاءة قطارات المترو بالخطين الأول والثاني

قال المهندس عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه سيكون هناك تطوير لكافة القطارات المتواجدة في الخطين الأول والثاني للمترو؛ وذلك من أجل رفع كفاءتهم خاصة أن الخطىن يتردد عليهما ما يقرب من مليوني مواطن يوميًا وهو ما يتطلب تحديث القطارات.



وأضاف "والي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من ضمن خطة تطوير الخط الأول والتي تقدر بما يقرب من 30 مليار جنيه، تطوير ورفع كفاءة 60 قطارًا؛ حتى تتواكب تلك القطارات مع التحديث والتطوير الذي سوف يشهده الخط الأول للمترو.



وأكد رئيس الهيئة أن هناك تعليمات مشددة من قيادات وزارة النقل، بشأن رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين في الخطين الأول والثاني المترو؛ لكي يصبح على نفس مستوى الخط الثالث للمترو.