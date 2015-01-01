هل أعادت لبنان "شباب" نادية الجندى.. صور

خضعت الفنانة نادية الجندي، لجلسة تصوير جديدة ظهرت، وذلك خلال تواجدها في مدينة بيروت اللبنانية، حيث ظهرت في عمر العشرون بإطلالة شبابية صيفية.



وتواجدت نادية جندي خلال الفترة الماضية في بيروت، من أجل تكريمها عما قدمته من أعمال فنية مختلفة، وذلك من إحدى الجمعيات الهامة في لبنان.



وتحضر نادية الجندي هذه الفترة لعمل سينمائى جديد، تعود من خلاله لأفلام الجاسوسية مرة أخرى، حيث تدور أحداثه في إطار بوليسى ومخابراتى، وسيتم تصويره خارج مصر ومن المقرر الكشف عن كافة تفاصيله خلال الفترة المقبلة.



يذكر أن آخر أعمال نادية كان مسلسل "أسرار" وعرض في عام 2015، تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبدالحميد، وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.