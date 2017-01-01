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مصر

المترو: تقديم كافة التدريبات للعمال في الشركة لرفع مستواهم

الإثنين 08/يوليه/2019 - 03:29 م
جريدة الدستور
علا غزال
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قال المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدراة وتشغيل مترو الأنفاق، أحمد عبد الهادىن إن المهندس على فضالي رئيس الشركة شدد على ضرورة تلقي كافة العمال المتواجدين في الشركة التدريبات الكافية على نظم الإشارات الجديدة وذلك حرصا من الشركة على رفع كفاءة العمال وزيادة خبراتهم ومعرفتهم حول كل ما هو جديد في نظم تشغيل مترو الأنفاق.

وأضاف "عبد الهادى"، في تصريحات خاصة لدستور، إن المهندس على فضالي رئيس الشركة يسعي لأن يصبح العمال المتواجدين في الشركة بينهم متميزين وذات كفاءات عالية، وذلك من خلال تقديم الدعم الكامل لهولاء العمال وتقديم كافة التسهيلات لهم التي تأهلهم لذلك.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الشركة، إلي أن العمال المتواجدين في مرفق مترو الانفاق هما البناه الأساسية له، لذا لابد من توفير كافة المعايير التي تساعدهم على توفير الخبرة لهم وتقدم مستواهم الفني.
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